Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Vereinsheim

Northeim (ots)

Northeim, Triftstraße, Freitag, 24.01.20, 20.00 Uhr - Samstag, 25.01.20, 13.00 Uhr

NORTHEIM (schw) - In der Nacht zu Samstag drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Sportvereins in einem Northeimer Ortsteil ein. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum Freitag, 24.01.20, 20.00 Uhr bis Samstag, 25.01.20, 13.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und machten sich im Inneren des Vereinsheims an einem Getränkeautomaten zu schaffen, um Bargeld zu entwenden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2100,-EUR Zeugen, die in dem oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

