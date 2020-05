Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Hattingen) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer (27.05.2020)

Immendingen (ots)

Schwere Verletzungen erlitt am späten Mittwochabend gegen 23.45 Uhr der 23-jährige Lenker eines E-Bikes bei einem Verkehrsunfall auf einem aus Richtung Immendingen in Richtung des Hattinger Bahnhofs führenden Waldweg. Auf der Gefällstrecke rutschte ihm in einer Linkskurve das Hinterrad weg, weshalb er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Er erlitt eine Fraktur an einem Arm. Glücklicherweise vermochte er nach dem Sturz mit einem Mobiltelefon einen Notruf abzusetzen. Der Fahrradfahrer wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem E-Bike entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

