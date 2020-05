Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorbrand mit starker Rauchentwicklung (28.05.2020)

Blumberg (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand gerufen wurde die Polizei gegen 14 Uhr in der Weiherdammstraße. Eine 19-Jährige war mit einem älteren VW Golf gerade von einer Wohnung weggefahren, als nach kurzer Fahrstrecke plötzlich Flammen und Rauch aus dem Motorraum schlugen. Während die junge Frau anhielt und unverletzt aus ihrem Auto steigen konnte, breitete sich durch den Brand dichter Qualm aus, der über eine offene Eingangstüre auch in ein angrenzendes Mehrfamilienhaus zog. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr führte deshalb in mehreren Wohnungen des Hauses CO2-Messungen durch und veranlasste, dass ein Rettungsdienst eine schwangere Bewohnerin vorsorglich in eine Klinik brachte. Am Auto der 19-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

