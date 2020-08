Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: PKW BMW 3er Coupe` entwendet

Bünde (ots)

(mas) Am Samstag (08.08.), in der Zeit von 00.15 - 09.30 Uhr, kam es im Alten Postweg in Südlengern zu einem PKW Diebstahl. Zur Zeit noch unbekannte Täter entwendeten den auf einem privaten Stellplatz geparkten BMW 3er Coupe` in grau mit dem amtlichen Kennzeichen HF-TP 27. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im o.g. Tatzeitraum unter der Telefonnummer 05221-888-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Leitstelle Herford

Telefon: 05221 888 1222

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell