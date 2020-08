Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fenster von Gartenhaus abmontiert- Täter entwenden mehrere Geräte

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Donnerstag (6.6.) kam es in Enger an der Hermannstraße zu einem Einbruch in ein Gartenhaus auf dem Gelände eines Altenwohnheims. Durch Mitarbeiter wurde am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr das Gartenhaus ordnungsgemäß verschlossen. Im Tatzeitraum bis Donnerstagmorgen um 06.00 Uhr wurde durch unbekannte Täter ein Fenster des Hauses abmontiert und aus dem Inneren diverse Gartengeräte entwendet. Hierbei handelt es sich um zwei Laubbläser, zwei Freischneider, eine Astschere und Motorsäge der Marke Stihl. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Anschließend flüchteten die Täter durch die Tür des Gartenhauses in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall des Einbruches und bittet Zeugen die Hinweise, gerade zum möglichen Verbleib des Diebesgutes machen können, sich zu melden (05221-8880).

