Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zu zweit auf dem E-Scooter - Fahrer fährt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Herford (ots)

(jd) Polizeibeamte haben am Mittwochabend (5.8.) um 23.00 Uhr einen E-Scooter in der Waltgeristraße Herford angehalten. Auf dem Roller, der nur für eine Person zugelassen ist, befanden sich zwei Personen: Der 22-jährige Fahrer, sowie eine 26-jährige Beifahrerin. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers und ein im Verlauf der Kontrolle durchgeführter Schnelltest ergab zudem, dass der Mann unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde eine Blutprobe angeordnet. Der E-Scooter verblieb an Ort und Stelle.

