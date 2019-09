Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Pkw beschädigt

Am Donnerstag, 26. September 2019, beschädigte gegen 05.22 Uhr ein bislang unbekannter Täter einen blauen Fiat Panda, der auf einem Parkstreifen an der Franz-Vorwerk-Straße stand. Der Täter beschädigte das Dach, eine hintere Seitenscheibe und schlug die Beifahrerscheibe vollständig ein. Anschließend wurde ein Feuer im Fahrzeug gelegt. Durch einen aufmerksamen Straßenkehrer wurde das Feuer mit eigenen Mitteln gelöscht, sodass der Pkw nicht vollständig zerstört wurde. Die Feuerwehr Vechta, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort war, führte die Nachlöscharbeiten durch. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Visbek/Halter - Brand eines Dachstuhls einer Lagerhalle

Am Donnerstag, 26. September 2019, geriet gegen 20.00 Uhr der Dachstuhl einer Lagerhalle in Halter in Brand. Die Feuerwehren Visbek, Rechterfeld und Vechta waren mit 71 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Ein Rettungswagen war ebenfalls vor Ort. Es wurden keine Personen verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die ersten Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind, Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. September 2019, kam es um 14.40 Uhr am Kreisverkehr der Falkenrotter Straße und der Theodor-Heuss-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Pkw-Fahrer und einer 13-jährigen Radfahrerin aus Vechta. Der Pkw-Fahrer befuhr die Falkenrotter Straße in Richtung Innenstadt. Am Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, als diese von rechts heranfuhr. Hierdurch wurde das Mädchen leicht verletzt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw könnte silbern gewesen sein. Weitere Details liegen aktuell nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 26. September 2019, kam es zwischen 09.40 und 13.30 Uhr im Parkhaus der Marienstraße in der Tiefgarage zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutliche beim Ein- oder Ausparken einen BMW 3er Touring. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Regulierung des 2500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell