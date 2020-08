Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Imbiss; Größere Menge Marihuana gefunden

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): In Schnellgaststätte eingebrochen

Auf Bargeld hatten es die Unbekannten abgesehen, die am frühen Montagmorgen in eine Schnellgaststätte am Postplatz eingebrochen sind. Zwischen 1.50 Uhr und 2.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, den sie nachfolgend nach Stehlenswertem durchsuchten. Dabei stießen sie auf die Kasse, die sie ausplünderten. Zudem ließen sie noch mehrere Dosen eines Energydrinks mitgehen. Mit einem kleineren Wechselgeldbetrag und den Getränkedosen machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hechingen (ZAK): Größere Menge Marihuana gefunden (Zeugenaufruf)

Mehrere Kilogramm Marihuana haben Fahnder einer Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Reutlingen am vergangenen Mittwoch im Bereich des Einkaufsmarktes in der Gammertinger Straße aufgefunden und beschlagnahmt. Die Kriminalbeamten waren von Mitarbeitern des Marktes alarmiert worden, die die Betäubungsmittel verpackt hinter einer Kniestocktüre im Bereich der Ladezone entdeckt hatten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der Woche vor dem 29. Juli im Bereich der Ladezone des Einkaufsmarktes, insbesondere außerhalb der Öffnungszeiten (07 bis 22 Uhr) verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen. (cw)

