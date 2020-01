Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Lipperode - Fenster aufgehebelt

Lippstadt (ots)

Einbrecher hebelten in der Zeit von Mittwoch bis Freitagmittag das Fenster eines Reihenhauses in der Curiestraße auf. Im Inneren des Haues hebelten sie zudem noch eine weitere Tür auf. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

An der Bellevue schlugen die Einbrecher zwischen Montag und Freitag zu. Hier hebelten sie das Fenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten zumindest einen Schlüsselkasten und Medikamentenschrank. Mögliches Diebesgut muss noch ermittelt werden. Am Donnerstag fielen in der Straße, kurz nach 21 Uhr, zwei dunkel bekleidete Jugendliche, beziehungsweise junge Männer auf. Sie führten einen Rucksack mit sich. Die beiden entfernten sich unerkannt in Richtung des Waldgebietes der Bellevue. Ob sie im Zusammenhang mit Einbruch stehen, kann zurzeit nicht ausgeschlossen werden. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

