Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Pkw

Hiddenhausen (ots)

(sud) In der Zeit von Freitag (07.08.20), 22 Uhr bis Samstag (08.08.20), 06:15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein geparkter Pkw aus der Brunnenstraße in Hiddenhausen entwendet. Es handelt sich um einen weißen Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen HF-MD1111. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 23000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/8880 in Verbindung zu setzen.

