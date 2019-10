Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Diebstahl aus Pkw

Koblenz (ots)

Die 91-Jährige Geschädigte hatte ihren Mercedes C 180 am Freitag, den 25.10.2019 am Bubenheimer Weg in Höhe des Friedhofes geparkt. Gegen 17:10 Uhr wurde gemeldet, dass die Seitenscheibe des Pkw eingeschlagen worden war und ein unbekannter Täter die Handtasche der Geschädigten aus Dame Pkw entwendet hatte. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 500,-EUR geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter 0261-103 2910.

