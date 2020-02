Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddieb auf frischer Tat betroffen

Kaiserslautern (ots)

Polizeibeamte, die mit einer Verkehrskontrolle beschäftigt waren, konnten am späten Freitagabend einen Mann beobachten, der sich mit einer Säge an einem Fahrradschloss zu schaffen machte, so dass sie sich schließlich diesem zuwandten. Der 37-jährige Mann aus dem Stadtgebiet versuchte mit seiner Säge ein Fahrradschloss zu durchtrennen, mit welchem ein für ihn fremdes Fahrrad gesichert war. Durch das sofortige Einschreiten konnte der Fahrraddiebstahl verhindert und der alkoholisierte Täter zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. |pvd

