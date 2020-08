Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung nicht ausgeschlossen- PKW durch Feuer beschädigt

Enger (ots)

(sls) In der Nacht zu Montag (10.8.) kam es in Enger zu einem Brand an der Burgstraße. Gegen 04.30 Uhr wurden Zeugen, aufgrund eines lauten Knalles, auf den Brand im Innenhof eines Mehrfamilienhauses aufmerksam. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Seat Ibiza vollständig in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde noch ein anliegender Gartenzaun beschädigt. Nach Aussagen von Zeugen haben sich im Vorfeld zwei jüngere Männern im Bereich des Tatortes aufgehalten, die durch eine laute Unterhaltung auf sich aufmerksam machten. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall wegen Verdachts der Brandstiftung und bittet die beiden Männer oder weitere Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, sich zu melden (05221-8880).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell