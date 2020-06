Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

TUT) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Pkw-Lenker (07.06.2020)

Wurmlingen (ots)

Überhöhte Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn war die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich in der Nacht zum Sonntag gegen 01.30 Uhr auf der Umgehungsstraße Wurmlingen ereignete.

Der 23-jährige Lenker eines BMW 320 befuhr die Bundesstraße 14 aus Richtung Weilheim in Fahrtrichtung Tuttlingen. Er geriet mit dem neuwertigen Leihfahrzeug nach sogenanntem Aquaplaning ins Schleudern und verlor die Kontrolle über den Pkw. Mit diesem stieß er gegen die rechts entlang der Fahrbahn verlaufende Schutzleitplanke, die auf einer Länge von 35 Metern beschädigt wurde. Der BMW drehte sich nach dem Anstoß um die Hochachse und prallte anschließend gegen die links entlang der Fahrbahn verlaufende Schutzplanke, bevor der mit ausgelösten Seitenairbags zum Stillstand kam.

Der 23-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Landkreis Tuttlingen verbracht.

An dem Leihwagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der an den Leitplanken verursachte Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Die Profiltiefe der neuwertigen Reifen des Unfallfahrzeugs ergab keinen Grund zu Beanstandungen. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher die am Unfallort auf der Bundesstraße 14 zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h deutlich überschritten haben dürfte.

