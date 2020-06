Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kühlanhänger aufgebrochen und Lebensmittel entwendet (08.06.2020)

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl, der in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Industriestraße begangen wurde. Unbekannte brachen an einem dort abgestellten Lastwagen-Kühlanhänger ein Vorhängeschloss auf und stahlen aus dem Anhänger verschiedene Lebensmittel. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 94950-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell