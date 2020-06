Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zwei Autofahrer geraten aneinander

Zeugen gesucht (05.06.2020)

Vöhrenbach (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern kam es offensichtlich am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr in der Schützenstraße. Ein 23-Jähriger parkte mit einem Audi vor einer Bankfiliale. Ein 25-jähriger VW Golf-Fahrer erkannte ein vermeintliches Falschparken des Audi-Fahrers und stellte diesen zur Rede. Dabei kam es zwischen beiden Personen zu einem Wortwechsel und gegenseitigen Beleidigungen. Der Streit gipfelte dann anscheinend in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Personen. Der Polizei gegenüber behaupteten beide Männer, dass jeweils der andere provozierend und beleidigend aufgetreten sei. Die Polizei sucht deshalb Zeugen sucht, die Angaben zum Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Furtwangen, Tel. 07723 92948-0, zu melden.

