Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Gegen anderes Fahrrad gefahren - Zeugen gesucht

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall mit zwei Fahrrädern, der sich am Dienstag, 2. Juni, gegen 19.30 Uhr, ereignet hat. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr in der Marktgasse im Bereich der Fußgängerbrücke gegen das Fahrrad eines entgegenkommenden 11-Jährigen. Hierdurch stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Fahrrad und seiner Smartwatch entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unbekannte, ohne sich weiter um den Geschädigten oder den Schaden zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 15 bis 16 Jahre alt, dunkler Teint, dunkle kurze Haare. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt und war mit einem blau-silbernen Renn- oder Herrenrad unterwegs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/941-0) entgegen.

