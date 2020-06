Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Landkreis Konstanz) Autofahrer missachtet Vorfahrt (07.06.2020)

Hilzingen (ots)

Eine leicht verletzte Autofahrerin und Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 11.45 Uhr an der Kreuzung Trottengasse / Hauptstraße ereignet hat. Ein 52-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Trottengasse stadtauswärts und missachtete an der Kreuzung zur Hauptstraße die Vorfahrt einer von rechts kommenden 56-jährigen Seat-Fahrerin. Die verletzte 56-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen lösten beim Aufprall die Airbags aus.

