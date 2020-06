Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motoroller entwendet - Zeugen gesucht (06.06.2020-07.06.2020)

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Motorroller der Marke Honda, der verschlossen in der Gütlerstraße abgestellt war. In der Straße "Zum Hussensteig", auf dem Gelände des Palmenhauses, konnte der Roller wieder aufgefunden werden. Vermutlich hatte der Täter versucht den Roller kurzzuschließen und nachdem dies nicht gelang, ihn dort zurückgelassen. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

