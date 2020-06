Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Rückspiegel am Auto abgetreten (07.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung von Samstag auf Sonntag in der Bussardstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen dort geparkten blauen Seat Ibiza, indem er einen Außenspiegel abtrat. Am Auto entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

