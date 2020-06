Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in ein Wohnhaus (07.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Dauchingerstraße zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr, sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte gelangten nach Aufhebeln eines Fensters in eine Wohnung im Erdgeschoß. Hier entwendeten die Unbekannten einen 50-Zoll Fernseher und eine Spielekonsole im Gesamtwert von rund 500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib der Geräte machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

