Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Unerlaubt Eingereister leistet Widerstand und versucht Geld zu verschlucken/ Bundespolizei schiebt Italiener zurück

Bild-Infos

Download

Lindau (ots)

Am Montag (10. Februar) hat die Bundespolizei einen polizeibekannten Italiener, dem die Freizügigkeit als Unionsbürger aberkannt worden war, nach Österreich zurückgeschoben. Der Mann war am Vortag unerlaubt mit einem Fernbus eingereist.

Lindauer Bundespolizisten kontrollierten am Grenzübergang Ziegelhaus die Insassen eines Fernreisebusses aus Italien. Bei der Überprüfung eines Italieners stellten die Beamten ein bis Januar 2028 gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland fest. Aufgrund zahlreicher Straftaten, die auch in eine zweieinhalbjährige Haftstrafe mündeten, war dem in Hessen geborenen Italiener durch das Regierungspräsidium Darmstadt die Freizügigkeit als EU-Bürger aberkannt und der Mann Ende Januar nach Italien abschoben worden.

Der als gewalttätiger Betäubungsmittelkonsument bekannte Südeuropäer erhielt von der Lindauer Bundespolizei eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise und unerlaubten Aufenthaltes und sollte anschließend auf eigene Kosten mit dem Zug nach Österreich zurückgeschoben werden. Da sich der Mann jedoch weigerte, am Schalter ein Zugticket zu kaufen, wollten die Bundespolizisten den unerlaubt Eingereisten kostenpflichtig mit dem Dienstwagen nach Österreich überstellen. Beim Verlassen des Bahnhofes leistete der Polizeibekannte gegen die Beamten Widerstand, steckte sich den in seiner Hand befindlichen 50-Euro-Schein in den Mund und versuchte diesen herunterzuschlucken. Die eingesetzten Beamten konnten dies verhindern und legten dem Italiener Handschellen an, wogegen er sich erneut wehrte. Letztlich konnten die Bundespolizisten dann am späten Montagnachmittag die Zurückschiebung vollziehen.

Rückfragen bitte an:

Sabine Dittmann

Bundespolizeiinspektion Kempten

Eicher Straße 3 | 87435 Kempten

Pressestelle

Telefon: 0831 / 540 798-1010

E-Mail: bpoli.kempten.oea.controlling@polizei.bund.de



Die Bundespolizeiinspektion Kempten schützt mit ihren Revieren

Weilheim und Lindau auf 220 Grenzkilometern zwischen Bodensee und

Ammergebirge die Schengen-Binnengrenze zu Österreich, um

grenzüberschreitende Kriminalität und irreguläre Migration zu

verhindern.



Zudem sorgen die Bundespolizisten auf 560 Streckenkilometern und 90

Bahnhöfen für die Sicherheit des Bahnverkehrs und der Reisenden.



Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf die Landkreise Landsberg

am Lech, Lindau, Ober-, Ost-, Unterallgäu und Weilheim-Schongau,

sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren, Kempten und Memmingen.



Weitere Informationen zur Bundespolizei erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de oder oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell