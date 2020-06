Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen-Peterzell

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Betrug durch "falschen Polizeibeamten" (07.06.2020)

St. Georgen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr rief ein Unbekannter eine 84-jährige Frau an und gab sich ihr gegenüber als Polizeibeamter aus. Der angebliche Polizeioberkommissar gab vor, dass es in der Nachbarschaft der Angerufenen zu Einbrüchen gekommen und die Wohnung der Frau nun auch gefährdet sei. Er verunsicherte die ältere Dame und versuchte, ihre Vermögensverhältnisse am Telefon zu erfragen. Danach wies er die Frau noch an, das Telefonat für sich zu behalten und keine anderen Personen über seinen Anruf zu informieren. Zum Glück konnte die Seniorin die betrügerische Absicht rechtzeitig durchschauen und es kam nicht zu einem Vermögensschaden. Informationen zum Betrugsphänomen "Falscher Polizeibeamter" sowie zu weiteren Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich auf den Internetseiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell