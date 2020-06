Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Einbrecher unterwegs 7.6.20

Rottweil (ots)

Am Sonntagmorgen zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr hat eine Unbekannter einen Stein gegen die Eingangstür der Stadtmission im Wilhelmshall geworfen. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Ob der Täter in das Gebäude eingestiegen ist und etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen verlief ohne Erfolg. Möglicherweise war es der gleiche Täter, der am Wochenende auch in einen Wohnwagen eingebrochen ist, der in der Nähe abgestellt war. An diesem wurde eine Plexiglasscheibe mit brachialer Gewalt aufgebrochen und das Innere des Wohnwagens durchsucht. Wie der Besitzer mitteilte, fehlt aber offenbar nichts. Den Schaden am Wohnwagen beziffert die Polizei auf 1.000.- Euro.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell