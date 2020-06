Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen-Irslingen/RW) Dieb stiehlt Schmuck und Bargeld 6.6.20

Irslingen (ots)

Einen kleinen Bargeldbetrag und Schmuck hat ein unbekannter Dieb am Samstagnachmittag aus einem Wohnhaus gestohlen. Vermutlich über eine unverschlossene Nebentür gelangte der Täter in das Gebäude, während eine 77-jährige Bewohnerin sich im Wohnzimmer aufhielt. Der Dieb betrat die Küche und begab sich anschließen das Schlafzimmer, wo er in einer Schmuckschatulle die Beute im Wert von mehreren Hundert Euro fand. Unbemerkt schlich er sich wieder davon. Erst spätabends stellte die Frau mit ihrem Mann den Diebstahl fest. Von dem Täter und der Beute fehlt jede Spur.

