Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Lkrs Rottweil

Vöhringen/A81 (ots)

Verkehrsrowdy verursacht Unfall auf der Autobahn und haut ab

Vöhringen/A81 - Auf der Autobahn 81, kam es am späten Samstagnachmittag (06.06.2020), kurz nach 17:30 Uhr zu einer spektakulären Unfallflucht. Ein roter Pkw Audi A4, mit Stuttgarter Kennzeichen, befuhr die A81 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Singen auf der linken Fahrspur. Hier wurde auf einen Pkw VW Touran aufgeschlossen. Um einen Überholwunsch zu signalisieren drängelt der Pkw-Lenker des roten Audi A4 und fährt sehr dicht auf den Pkw VW auf. Da es dem Fahrer des Pkw Audi nicht schnell genug ging, wechselte er auf den rechten Fahrstreifen und schließlich auf die Standspur und überholt hier verbotswidrig rechts die anderen Verkehrsteilnehmern. Als der Audi wieder zurück auf die Überholspur fährt, kollidiert er mit dem VW Touran und weiter mit einem Pkw Ford Transit. Durch die Kollision drehen sich der Pkw Audi als auch der Ford Transit mehrfach um die eigene Achse, bis sie nach einer Kollision mit der Mittelschutzplanke zum Stehen kommen. Ohne sich um die Unfallbeteiligten oder die entstandenen Schäden zu kümmern, setzt der Verkehrsrowdy im roten Audi seine Fahrt in Richtung Singen fort. An der Unfallstelle verliert er seine Frontverkleidung mitsamt dem Kennzeichen. An der Anschlussstelle Oberndorf a. N. verlässt der Audi die Autobahn. Kurze Zeit später konnte der Pkw im Bereich Brittheim/Rosenfeld, Lkrs Zollernalbkreis, unweit der L415 verlassen aufgefunden werden. Die Fahrzeuginsassen des Pkw VW werden leicht verletzt. Es entsteht Gesamtsachschaden in Höhe von 38.000 Euro.

Verkehrsteilnehmer denen der Pkw Audi rot, mit Stuttgarter Zulassung vor oder nach dem Unfall auf der A81 in Fahrtrichtung Singen aufgefallen ist, sowie Zeugen, die Angaben zur Fahrereigenschaft oder Besetzung des Pkw machen können, mögen sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Zimmern, unter Tel.: 0741 348790, melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

PHK Markus Schmidt

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell