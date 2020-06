POL-KN: Lkrs Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Polizei bittet um Hinweise, mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Singen - Zu Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen mit Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro kam es am Samstag, 06.06.2020 in der Zeit zwischen 10 Uhr und 17:20 Uhr, auf dem Parkplatz des Bahnhofes "Singen-Industriegebiet", in der Pfaffenhäule. Dort wurde ein Pkw Audi A8, ein Pkw VW-Golf sowie ein Pkw Peugeot C208, nahezu rundum zerkratzt. Zeugen mögen sich beim Polizeirevier Singen, unter Tel.: 07731 888-0, melden.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Singen - Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntagmorgen (07.06.2020), kurz nach 02 Uhr in der Richard-Wagner-Straße. Der bislang unbekannte Pkw-Lenker eines schwarzen Mercedes befuhr die Hohenhewenstraße in stadteinwärtiger Richtung. Nachdem er links in die Richard-Wagner-Straße abgebogen war, kam er von der Fahrbahn ab, bis er schließlich mit mehreren Verteilerkästen und einem Verkehrszeichen kollidierte. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Trotz des enormen Kollisionsschadens gelingt es dem Pkw-Lenker über die Straße "Am Posthalterswäldle" in Richtung Tankstelle zu flüchten. Zeugen die den Unfall, die Flucht oder einen beschädigten Pkw beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei in Singen, unter Tel.: 07731 888-0, melden.

