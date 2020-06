POL-KN: Lkrs. Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Lkrs. Konstanz

Stockach (ots)

Gestürzter Radfahrer tödlich verletzt

Stockach - Am Samstag, 06.06.2020, gg. 15:23 Uhr, wurde dem Führungs- und Lagezentrum in Konstanz über Notruf mitgeteilt, dass ein Radfahrer in der Straße "Am Osterholz" in Stockach gestürzt sei und schwer verletzt wurde. Der 71-jährige Radfahrer, der keinen Schutzhelm trug, stürzte offensichtlich völlig grundlos und alleinbeteiligt. Nach derzeitigen Ermittlungen steht eine medizinische Ursache im Vordergrund des Sturzes. Der Verletzte verstarb in einem Klinikum, nachdem er durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung dorthin verbracht wurde.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Diebstahl

Stockach - Zu Diebstählen von einigen gelagerten Solarmodulen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 04./05.06.2020, als auch von Freitag auf Samstag, 05./06.06.2020, in Stockach. Die Module waren in einem umzäunten Bereich direkt an der Anschlussstelle Stockach West, auf der B313/ K6165, abgelegt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2700 Euro. Verkehrsteilnehmer welche in einer der angeführten Nächte verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben mögen sich beim Polizeirevier Stockach, unter Tel.: 07771 93910, melden.

