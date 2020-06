Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Wasserturm mit Farbe bestrüht - Zeugen gesucht

Rottweil (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Rottweil zu einem Fall der Sachbeschädigung mit Graffiti in der Imster Straße, welche am Freitagabend festgestellt wurde. Unbekannte hatten dort mit pinker Farbe die Schriftzüge "Frankie" und "Frank" an den Wasserturm gesprüht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Rottweil unter der Telefonnummer 0741/477-410 entgegen (AM).

