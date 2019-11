Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbrecher klettert über Balkon; Nufringen: Einbruch in Einfamilienhaus; Weil der Stadt - Merklingen: Einbruch in den Abendstunden

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Einbrecher klettert über Balkon

Ein Einbrecher verschaffte sich am Montag zwischen 07:30 Uhr und 21:40 Uhr Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedensstraße. Hierzu kletterte er auf einen Balkon im ersten Obergeschoss und hebelte dort eine Balkontür auf. Die Wohnung wurde durchwühlt, jedoch wurde offensichtlich nichts entwendet. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf mehrere Hundert Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Hinweise unter 07031/13-2500 entgegen.

Nufringen: Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen Freitag 13:30 Uhr und Montag 18:00 Uhr hebelte ein unbekannter Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Frauenhofgut" auf. Der Täter und durchsuchte mehrere Räume und wurde dabei vermutlich gestört, da er das Haus ohne Diebesgut verließ. Er richtete jedoch Sachschaden von etwa 400 Euro an. Der Polizeiposten Gäu bittet Zeugen sich unter 07032/95491-0 zu melden.

Weil der Stadt - Merklingen: Einbruch in den Abendstunden

Am Montag zwischen 18:40 Uhr und 22:00 Uhr wurde in der Friedhofstraße im Stadtteil Merklingen eingebrochen. Ein Unbekannter hebelte eine Nebeneingangstür eines Einfamilienhauses auf und drang so in das Gebäude ein. Im Anschluss durchsuchte er mehrere Zimmer. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zu Sache nimmt das Polizeirevier Leonberg unter 07152/605-0 entgegen.

