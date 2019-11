Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbrecher unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 sucht Zeugen, die Hinweise zu zwei Einbrüche geben können, die am Montag in Ditzingen verübt wurden. In der Stuttgarter Straße hatten es die bislang unbekannten Täter zwischen 13.00 und 15.15 Uhr auf eine Erdgeschosswohnung abgesehen, zu der sie sich über eine zuvor aufgehebelte Terrassentür Zutritt verschafften. Nachdem die Unbekannten mehrere Räume im Inneren durchsucht hatten, ließen sie mutmaßlich zwei Mobiltelefone und darüber hinaus von der Terrasse ein schwarz-mattes Mountainbike der Marke Merida mitgehen.

Bei einem weiteren Einbruch am Montag in der Straße "Dornhalde" hebelten bislang unbekannte Täter zwischen 14.00 und 18.30 Uhr ebenfalls die Terrassentür eines Wohnhauses auf. Dort durchsuchten sie zwei Etagen und entwendeten Schmuck.

Ob beide Einbrüche von denselben Tätern begangen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Höhe des Gesamtschadens steht noch nicht fest und darüber hinaus konnte der Wert der jeweiligen Beute nicht beziffert werden.

