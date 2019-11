Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Unfall auf der L 11144, Unfallflucht in der Neckarstraße

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar - Aldingen: Unfall auf der L 1144

Einen Sachschaden von insgesamt 17.000 Euro forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 16.00 Uhr auf der Landesstraße 1144 auf Höhe Aldingen ereignete. Ein 25 Jahre alter Opel Corsa-Fahrer, der aus Richtung Pattonville kam, wollte im Kreuzungsbereich mit der Kreisstraße 1692 nach rechts Richtung der L 1100 abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei einen 42-jährige Opel Zafira-Lenkerin, die die K 1692 aus Richtung Ludwigsburg kommend befuhr, und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zafira nach links katapultiert und prallte mit einem entgegenkommenden LKW, in dem ein 63 Jahre alter Fahrer saß, zusammen. Der Opel der 42-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Remseck am Neckar - Aldingen: Unfallflucht in der Neckarstraße

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag gegen 14.35 Uhr in der Neckarstraße in Aldingen auf Höhe eines Restaurants verübte, sucht das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, weitere Zeugen. Eine Passantin hatte zunächst beobachtet wie der Fahrer eines schwarzen BMW-Mini beim Ausparken einen BMW der 5-er Reihe touchierte. Die Frau eilte hierauf in eine nahegelegene Metzgerei und alarmierte die Polizei. Als sie das Geschäft wenig später wieder verließ, stellte sie fest, dass sich der Fahrer des Mini davon gemacht hatte. Mutmaßlich war der PKW, dessen Motorhaube mit weißen Rallystreifen verziert ist und an dem sich eventuelle Ludwigsburger Kennzeichen befinden (LB-), mit zwei Männern im Alter zwischen 25 und 30 Jahren besetzt. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell