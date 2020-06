Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) - Betrunken auf Kreisverkehr gelandet

Singen am Hohentwiel (ots)

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Freitag um 19.22 Uhr auf der B 34 in Singen ereignet. Nachdem der Polizei zunächst ein Golf-Fahrer mit auffälliger Fahrweise gemeldet wurde kam wenige Minuten später die Mitteilung über einen verunfallten Golf am sogenannten "EKZ"-Kreisel. Beim Eintreffen der Beamten stellten sie einen 56 Jahre alten Mann in der Josef-Schüttler-Straße am Steuer seines stark unfallbeschädigten VW Golfs fest. Beim Herantreten schlug den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 56-Jährigen einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. An seinem nicht mehr fahrbereiten Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 2.000 EUR. Am Kreisverkehr selbst entstand Sachschaden von 2.000 EUR. Die genauen Umstände, wie der Golf nach dem Unfall vom Kreisverkehr in die Josef-Schüttler-Straße gekommen ist, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Singen unter der Telefonnummer 07731/8880 zu melden. (AM).

