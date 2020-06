Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar-Aistaig) - Vergessenes Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Oberndorf am Neckar-Aistaig (ots)

Am frühen Samstagmorgen um 04.49 Uhr, ist es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Oberndorf-Aistaig gekommen. In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Bühlgarten" wurde durch eine Bewohnerin ein ausgelöster Rauchmelder gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und Polizei konnte die Wohnung, aus welcher der Rauch drang, schnell ausfindig gemacht werden. Nach dem Öffnen der Wohnungstür konnte die Ursache für die Rauchentwicklung schnell geklärt werden; auf dem eingeschalteten Herd stand Essen, welches angebrannt war. Der 27-jährige "Koch", welcher wohl während der Zubereitung von Mündigkeit übermannt wurde, konnte alkoholisiert und schlafend im Wohnzimmer angetroffen werden. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Wohnung von der Feuerwehr gelüftet worden war konnten die restlichen Hausbewohner, die aus dem Gebäude evakuiert worden waren, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Aus dem angebrannten Essen entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr aus Oberndorf hatte insgesamt 35 Kräfte im Einsatz (AM).

