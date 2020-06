Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Komfort-WC geht in Flammen auf 5.6.20, 14.15 Uhr

Oberndorf-Boll (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Freitagnachmittag in einem Boller Einfamilienwohnhaus ein elektrisch beheiztes Komfort-WC in Brand geraten. Mitarbeiter einer Zimmerei, die dort im Treppenhaus arbeiteten, hatten plötzlich starken Qualm aus der Toilette bemerkt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren aus Boll, Oberndorf und Bochingen rückten mit 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen sofort an und trafen auf das WC, das bereits in Vollbrand stand. Das Feuer verursachte einen Schaden im Haus, den die Polizei auf 10.000 Euro schätzt. Der 56-jährige Hausbesitzer und ein 27-jähriger Arbeiter der Zimmerei mussten vom Rettungsdienst wegen Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankhaus verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell