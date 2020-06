Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/RW) Enkeltrick bei Seniorin funktioniert nicht 5.6.20, 12 Uhr

Deißlingen (ots)

Eine unbekannte Betrügerin versuchte am Freitag eine 88-jährige Seniorin zu überlisten, was aber misslang. Die Frau, die sich mit einer unterdrückten Telefonnummer bei der Rentnerin meldete, gab vor, die Enkelin zu sein und für den Kauf eines Wohnmobils 10.000 Euro zu benötigen. Nachdem die Deißlingerin entgegnete, nicht über eine so große Summe zu verfügen, bemerkte sie im weiteren Gesprächsverlauf, dass sie hinters Licht geführt werden sollte. Richtigerweise legte die rüstige Seniorin sofort auf und verständigte die Polizei. Zu einem weiteren Anruf kam es bislang nicht.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell