Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen

Landkreis Konstanz) Wegen herabfallender Zigarette von der Straße abgekommen (05.06.2020)

Hilzingen (ots)

Aufgrund einer herabfallenden Zigarette verursachte eine 22-jährige Autofahrerin am heutigen Freitag gegen 11 Uhr am Ortseingang Hilzingen einen Verkehrsunfall. Die junge Frau befuhr die L 190 von Duchtlingen kommend in Richtung Hilzingen. Am Ortseingang fiel ihr eine Zigarette auf den Fahrersitz. Beim Versuch die Zigarette aufzuheben kam sie mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen gemauerten Wasserablaufschacht. Hierbei lösten beide Airbags aus und verletzten die 22-Jährige leicht. Das Fahrzeug, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit.

