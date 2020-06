Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus Neubau (05.06.2020)

Tuningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl aus einem Neubau, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Kalkhofstraße begangen wurde. Unbekannte gelangten an einen versteckt abgelegten Schlüssel für die Eingangstüre und konnten diese so gewaltfrei öffnen. Aus dem Haus entwendeten sie zwei hochwertige Trockenbauschrauber der Marke Hilti und einen Lochsägesatz, ebenfalls vom Hersteller Hilti. Der Sachschaden beträgt rund 1.900 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

