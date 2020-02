PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der B54 bei Bad Schwalbach

Bad Schwalbach (ots)

Eine 39-jährige Frau aus Heidenrod befuhr am Samstag, den 01.02.2020, gegen 13 Uhr, mit ihrem Pkw die B 54, in Richtung Taunusstein. In einer langgezogenen Linkskurve zwischen Bad Schwalbach und der Abfahrt Hettenhain verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam ins Schleudern. Sie schleuderte zunächst in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw einer 57-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Taunusstein. Im Anschluss schleuderte das Fahrzeug der Unfallverursacherin weiter nach rechts, stieß dort gegen die Leitplanke, wurde von dort abgewiesen und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten in umliegenden Krankenhäusern versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Während der Unfallaufnahme musste die B54 zwischen Bad Schwalbach und Hettenhain kurzfristig vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell