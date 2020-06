Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee-Liggeringen) - Vergessene Kerze führt zu Zimmerbrand - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Radolfzell am Bodensee-Liggeringen (ots)

Glück im Unglück hatte eine vierköpfige Familie am Freitagabend um 20.34 Uhr in der Straße "Im Hopfengarten". Eine auf dem Fenstersims im Kinderzimmer brennende Kerze setzte den Vorhang in Brand, welcher im weiteren Verlauf brennend auf den Boden fiel wo das Feuer dann auf einen Teppich übergriff. Die bereits schlafende Familie wurde durch den installierten Rauchmelder auf das Feuer aufmerksam. Der 30-jährigen Mutter gelang es noch, das Feuer mit Wasser zu löschen, bevor sie das Haus verließen. Die Mutter wurde mit ihren zwei vierjährigen Kindern vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf Rauchgasinhalation vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr aus Radolfzell war mit 28 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen ausgerückt. Durch die schnelle Brandentdeckung ist der durch das Feuer entstandene Schaden gering. Die Beamten des Polizeireviers Radolfzell haben noch in der Nacht Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen (AM).

