Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Tipi-Zelt abgebrannt

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 02.04.2020 bis Montag, 06.04.2020 Uhr, wurde in Müllheim, am Waldspielplatz des Waldorfkindergartens in der Siebeneichenstraße, ein Tipi-Zelt durch ein Feuer komplett zerstört. Vermutlich hatten Personen, die sich dort unrechtmäßig aufgehalten hatten, ein Feuer im Zelt entzündet und dort gefeiert. Die normalerweise mittig im Zelt stehende Feuerschale wurde offenbar verschoben und unsachgemäß befeuert, wodurch das Feuer vermutlich das Zelt in Brand setzte. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

Zeugen, welche zum fraglichen Zeitpunkt Personen gesehen oder Beobachtungen im Bereich des Waldorfkindergartens gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr.: 07631/17880 zu melden.

RM / DB

