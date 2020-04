Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Vorfahrtsmissachtung führt zu Blechschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt, OT Titisee;]

Am Montagmorgen den 06.04.2020 gegen 9:10 Uhr kam es in Titisee zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 56-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte, von der Seestraße in die Neustädter Straße einzufahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 55-jährigen Fahrzeuglenker. In der Folge kollidierten beide PKW leicht miteinander, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 EUR. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

