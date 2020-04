Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Unfallflucht - Traktoranhänger touchiert entgegenkommenden Pkw - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Montagmorgen, 06.04.2020, hat ein Traktoranhänger beim Abbiegen einen entgegenkommenden Pkw in Steinen berührt. Dabei wurde am Pkw ein Sachschaden von ca. 5000 Euro verursacht. Der unbekannte Traktorfahrer fuhr weiter. Gegen 09:25 Uhr war es zum Verkehrsunfall in der Eisenbahnstraße in Höhe der Kanderner Straße gekommen. In diese bog der landwirtschaftliche Zug rechtwinklig ein. Beim Ausscheren zuvor scherte der Anhänger nach links aus und touchierte den entgegenkommenden Honda einer 81 Jahren alten Frau. Sowohl der Traktor als auch der Anhänger sollen grün gewesen sein. Das Gespann entfernte sich in Richtung Weitenau. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250.

