Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Fahrradkontrollen

Sinzheim (ots)

Beamte des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben im Verlauf des heutigen Donnerstagmorgens gemeinsam mit einem Schulsozialarbeiter Fahrradkontrollen von Schülern in der Müllhofener Straße durchgeführt. Wie die um die Sicherheit der Kinder bemühten Ermittler feststellen mussten, waren 15 von insgesamt 75 überprüften Zweirädern nicht verkehrssicher, weshalb die Beamten mehrere Mängelbeseitigungen anordnen mussten. Die Fahrräder waren insbesondere schlecht beleuchtet sowie mit nicht funktionsfähigen Bremsen ausgestattet. In der dunklen Jahreszeit und als "schwächerer" Verkehrsteilnehmer ist es ein riskantes Unterfangen, schlecht beleuchtet am Straßenverkehr teilzunehmen.

