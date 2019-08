Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Marihuana-Plantage entdeckt

Menden (ots)

Aus den Blütenträumen wird nichts: Die Polizei ist bei einer Durchsuchung am Montag im Mendener Ortsteil Platte Heide auf eine in voller Blüte stehende Marihuana-Plantage gestoßen. Die Blütenpracht stand kurz vor der Ernte. Die Plantage mit über 200 Pflanzen war fachmännisch angelegt mitten in einer 18 mal neun Meter großen Halle in einem Wohngebiet an der Droste-Hülshoff-Straße. Beschuldigte wurden bisher nicht angetroffen. Die Ermittlungen dauern an.

