ZOLL-BB: Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel (GEZig) zerschlägt Zigarettennetzwerk

1 weiterer Medieninhalt

Berlin (ots) - Zollfahndung und Polizei durchsuchen 12 Objekte in Berlin und Brandenburg und stellen große Mengen Zigaretten sicher, ein Tatverdächtiger wurde verhaftet.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin durchsuchten heute früh ab ca. 6 Uhr Ermittlungsbeamte der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel (Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg / Landeskriminalamt Berlin) insgesamt 12 Objekte in Berlin und Brandenburg wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Steuerhehlerei. Kern der Ermittlungen ist eine syrisch/libanesische Tätergruppierung im Alter von 31 bis 59 Jahren, die seit längerem einen schwunghaften Handel mit unversteuerten Zigaretten aus einem Ladenlokal in Kreuzberg betreibt. Bei dem heutigen Einsatz wurden die Wohnanschriften und Lagerstätten der drei Haupttäter in Berlin und die von sieben weiteren Tatverdächtigen des Trios in Berlin und Brandenburg (Müncheberg und Hennigsdorf) durchsucht. Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine anonyme Anzeige im März diesen Jahres, die zur Sicherstellung von über 120.000 Stück unversteuerter Zigaretten und 6 Kilo unversteuerten Wasserpfeifentabak führte. Dies hielt die Tätergruppierung allerdings nur für kurze Zeit von der Fortführung Ihrer Aktivitäten ab. Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe und der Staatsanwaltschaft konnte der weitere Handel und Bezug von unversteuerten Zigaretten festgestellt und dokumentiert werden. Am heutigen Tag schlugen die Ermittler erneut zu! Bereits im Vorfeld erließ das Amtsgericht Berlin einen Haftbefehl gegen den 31 jährigen Hauptbeschuldigten der heute Morgen vollstreckt wurde. Unterstützt wurde die Ermittlungsgruppe durch Einsatzkräfte der Polizei Berlin und Brandenburg, der Bundespolizei sowie des Hauptzollamtes Potsdam. Insgesamt waren über 200 Beamte im Einsatz. Insgesamt wurden am heutigen Tag neben umfangreicher Beweismittel ( Handy's, Aufzeichnungen, Bestelllisten) - ca. 500.000 unversteuerte Zigaretten unterschiedlichster Marken - ca. 200 kg unversteuerter Wasserpfeifentabak - ca. 110.000,. Euro (davon 18.000 US Dollar) - 2 Fahrzeuge als Tatmittel - mehrere Schreckschußwaffen (die aufgrund ihrer Aufmachung auf Manipulationen überprüft werden müssen)

aufgefunden und sichergestellt. Der aktuell geschätzte Steuerschaden beläuft sich auf über 300.000 Euro . Die Ermittler gehen davon aus, dass nach der Auswertung der Beweismittel die Höhe des Steuerschadens erheblich ansteigt.

Zusatzinformation: - Die GEZig (Gemeinsame Ermittlungsgruppe Zigarettenhandel) wurde zum 06.09.1999 zwischen dem Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg und dem Landeskriminalamt Berlin eingerichtet. Ziel der Ermittlungstruppe ist die Bekämpfung des organisierten illegalen Zigarettenhandels sowie der zugehörigen Bandenkriminalität in Berlin und dem näheren Umfeld.

Rückfragen bitte an:



Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

Pressesprecher

Christian Lanninger

Telefon: 030/695 83 - 523

E-Mail: Christian.Lanninger@zfab.bfinv.de

www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell