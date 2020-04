Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Fünf Fahrzeuge vor Autohaus zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte zerkratzten am vergangenen Wochenende fünf Fahrzeuge, die auf der Ausstellungsfläche eines Autohauses in der Hohenkrähenstraße standen. Darunter war ein neuer Opel Zafira sowie vier neuwertige Gebrauchtfahrzeuge. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 03.04.2020, 18.00 Uhr, und Montag, 06.04.2020, 08.00 Uhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 3000 Euro. Anhand der Begehungsweise könnte es sich bei der Tat um kindlichen Unfug handeln. Der Polizeiposten Jestetten (07745/7234) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am vergangenen Wochenende beim Autohaus gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

