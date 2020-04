Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Trunkenheit im Straßenverkehr

Freiburg (ots)

Breisach - Auch in Zeiten von Corona ist die Teilnahme am Straßenverkehr unter berauschenden Mitteln verboten. Dennoch stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach am Samstag 04.04.2020 in der Kandelstraße einen Pkw-Fahrer fest, welcher wie sich herausstellen sollte mit 1,8 Promille mit seinem Pkw unterwegs war. Der Führerschein des 33jährigen Fahrers wurde sichergestellt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg vorgelegt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell