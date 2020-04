Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Sonntag 05.04.2020 gg. 17:50 Uhr wurde die Feuerwehr Umkirch wegen einer größeren Rauchentwicklung an einem Wohnhaus In der Breite alarmiert. Mehrere Streifenwägen der Polizei Breisach sowie das DRK fuhren ebenfalls an die Einsatzstelle. Schnell stellte sich heraus, dass die Rauchentwicklung lediglich auf den Betrieb eines Campinggrills auf der Terrasse des Anwesens zurückzuführen war. Die Einsatzkräfte konnte somit wieder unverrichteter Dinge abrücken.

