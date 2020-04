Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit zwischen zwei Männern und einer Frau - betrunkene Frau muss in Gewahrsam

Freiburg (ots)

Am Freitag, 03.04.2020, hat sich ein Streit zwischen zwei Männern und einer Frau vom Bahnhofsvorplatz in Lörrach in eine nahe gelegene Apotheke verlagert. Dort konnten gegen 11:45 Uhr die drei Streitenden von der Polizei getrennt werden. Besonders die 41 Jahre alte Frau zeigte sich aggressiv. Mit knapp 1,8 Promille war sie auch deutlich alkoholisiert, weshalb sie in Gewahrsam genommen wurde. Dagegen wehrte sich sie und spuckte nach den Einsatzkräften. Gegen die Frau wurden Ermittlungen eingeleitet. Es waren mehrere Polizeistreifen im Einsatz.

